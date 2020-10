"Disgraziati in una casa, una roba vergognosa". Ezio Greggio, l'impensabile e violentissima critica a Mediaset (Di martedì 6 ottobre 2020) "Una roba vergognosa". Così Ezio Greggio definisce la deriva reality della tv commerciale, compresa Mediaset. Lo storico conduttore di Striscia la notizia, intervistato dal Secolo XIX, rilascia giudizi durissimi e sorprendenti, visto che vanno a colpire proprio l'azienda di cui da quasi quarant'anni è uno dei volti più amati e iconici. "Detesto l'abbassamento di contenuti, basta con questi Disgraziati buttati su un'isola o dentro una casa", con riferimento esplicito a Isola dei famosi e Grande Fratello, due show di punta del Biscione. "Credo sia una roba vergognosa e continuerò a dirlo: per forza poi il pubblico ti lascia e si cerca i film su Netflix". La sua, in ogni caso, vuole essere "una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) "Una". Cosìdefinisce la deriva reality della tv commerciale, compresa. Lo storico conduttore di Striscia la notizia, intervistato dal Secolo XIX, rilascia giudizi durissimi e sorprendenti, visto che vanno a colpire proprio l'azienda di cui da quasi quarant'anni è uno dei volti più amati e iconici. "Detesto l'abbassamento di contenuti, basta con questibuttati su un'isola o dentro una", con riferimento esplicito a Isola dei famosi e Grande Fratello, due show di punta del Biscione. "Credo sia unae continuerò a dirlo: per forza poi il pubblico ti lascia e si cerca i film su Netflix". La sua, in ogni caso, vuole essere "una ...

