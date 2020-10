Dimissioni Picucci | le parole di Pasquariello e il ‘no comment’ di Mastella

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMattinata calda a Palazzo Mosti. Il consiglio comunale, l’assenza del sindaco Clemente, la ‘non presenza’ del gruppo Moderati e ledell’assessore Oberdan. “Bisogna capire quali sono le motivazioni – ha dichiarato Mario– ho appena appreso la notizia durante il consiglio comunale. Come solo stamane vengo a sapere dell’assenza dei Moderati che hanno giustificato la non presenza, l’hanno annunciata e quindi non si può definire protesta. Non so se c’entra la Gesesa con tutto questo”. Laconico il sindacosulla vicenda: “Si è dimesso, un altro che si è dimesso. Nessun commento”. L'articolo...