Cyberpunk 2077: trapela la mappa di gioco (Di martedì 6 ottobre 2020) A poco più di un mese al debutto ufficiale di Cyberpunk 2077, il forum ResetEra ha diffuso i contenuti extra inclusi nell'edizione fisica del gioco: la mappa completa di Night City con tutti i suoi quartieri e alcune, affascinanti cartoline.Prima di continuare la lettura, sappiate che il contenuto dell'articolo potrebbe contenere degli spoiler, quindi invitiamo a procedere in basso solo se consapevoli. La Night City di Cyberpunk 2077 che vediamo da questa mappa presenterà sei quartieri: Watson, City Center, Heywood, Westbrook, la Pacifica e Santo Domingo. Stando a quanto abbiamo appreso nelle precedenti dirette di presentazione, ognuno di essi offrirà ai giocatori delle caratteristiche uniche. Non solo.

