Coronavirus, l’affondo di Piero Angela: «Chi non mette la mascherina? Un untore. Serve l’esercito in strada» – Il video (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)Di fronte alla pericolosità del Coronavirus, il più celebre divulgatore scientifico italiano non ha dubbi: «Chi non mette la mascherina è come un untore». Parola di Piero Angela, che dall’alto dei suoi 91 anni è pronto al debutto della seconda edizione di Superquark+, in esclusiva su RaiPlay dal 6 ottobre. «Temo non ci sia abbastanza pressione sul pubblico affinché rispetti delle semplici regole che sono molto utili in attesa del famoso vaccino», ha spiegato il giornalista. «Questo è un virus mortale! Non si può solo dire “per favore, mettetevi la mascherina”. Non dico mica – ha continuato ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)Di fronte alla pericolosità del, il più celebre divulgatore scientifico italiano non ha dubbi: «Chi nonlaè come un». Parola di, che dall’alto dei suoi 91 anni è pronto al debutto della seconda edizione di Superquark+, in esclusiva su RaiPlay dal 6 ottobre. «Temo non ci sia abbastanza pressione sul pubblico affinché rispetti delle semplici regole che sono molto utili in attesa del famoso vaccino», ha spiegato il giornalista. «Questo è un virus mortale! Non si può solo dire “per favore,tevi la”. Non dico mica – ha continuato ...

bianca_caimi : RT @Libero_official: 'Una Asl non può imporre lo stop alla #SerieA, a decidere deve essere #Spadafora. Invece, il grillino si fa prendere p… - GPeppe34N : RT @Libero_official: 'Una Asl non può imporre lo stop alla #SerieA, a decidere deve essere #Spadafora. Invece, il grillino si fa prendere p… - Rory_LT : RT @Libero_official: 'Una Asl non può imporre lo stop alla #SerieA, a decidere deve essere #Spadafora. Invece, il grillino si fa prendere p… - Ale79Friul : RT @Libero_official: 'Una Asl non può imporre lo stop alla #SerieA, a decidere deve essere #Spadafora. Invece, il grillino si fa prendere p… - ventoc : RT @Libero_official: 'Una Asl non può imporre lo stop alla #SerieA, a decidere deve essere #Spadafora. Invece, il grillino si fa prendere p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’affondo Borsa, Milano in forte calo per il coronavirus. Petrolio giù, oro ai massimi Corriere della Sera