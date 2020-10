discoradioIT : Succede anche questo ?? - AlecEdf : RT @MediasetTgcom24: Civitavecchia, finti tamponi a domicilio: indagati infermiera e compagno #covid - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Civitavecchia, finti tamponi a domicilio: indagati infermiera e compagno #covid - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Civitavecchia, finti tamponi a domicilio: indagati infermiera e compagno #covid - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Tamponi fatti a domicilio ma falsi. Rubati dall'ospedale: finti i referti -

Un’infermiera dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia prelevava i falsi tamponi per farli ... Poi li consegnava al suo compagno che li utilizzava per elargire i finti tamponi a domicilio (e a ...Eseguivano tamponi per il Covid a domicilio, ma i test, finti e rubati in ospedale, davano sempre risultato negativo. Protagonisti un'infermiera e il compagno di Civitavecchia. Secondo la Procura ...