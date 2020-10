Calciomercato | Partey all' Arsenal | Telles allo United che aspetta Cavani

(Di martedì 6 ottobre 2020) Si chiude con pochi botti e qualche buon colpo. È stato l'ultimo giorno di mercato delle top league. In Premier l'di Arteta ha scippato all'Atletico del Cholo il centrocampista ghanese Thomas ...

Gazzetta_it : Mercato estero: #Partey all’#Arsenal, #Telles allo #United che aspetta #Cavani #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Partey

L'Arsenal pagherĂ la clausola di Thomas Partey, il centrocampista ghanese era l'obiettivo dei Gunners, ma solo ora sono riusciti ad accumulare i 50 milioni di euro necessari per ...Un calciomercato estivo diverso dal solito e slittato nelle tappe a causa dell'emergenza sanitaria. Il 5 ottobre si sono chiuse le trattative nei principali campionati d'Europa e come in Italia anche ...