Briatore a rischio processo:"Favori a direttore Agenzia Entrate per riprendersi yacht sequestrato" (Di martedì 6 ottobre 2020) Briatore a rischio processo. Secondo la procura di Genova voleva riavere il suo yacht da 20 milioni ormai sotto sequestro dal 2010 Flavio Briatore rischia un processo per corruzione. La vicenda ha inizio nel maggio 2010, quando la Guardia di Finanza sequestra al noto imprenditore la barca Force Blue al largo di La Spezia.

Flavio Briatore, Il Fatto Quotidiano: "Favori al direttore dell'agenzia delle Entrate", rischia un nuovo processo

