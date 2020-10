Ascolti Tv lunedì 5 ottobre 2020 (Di martedì 6 ottobre 2020) Ascolti Tv lunedì 5 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Grande Fratello Vip 5 milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Io ti Cercherò 1×01-02 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Jumanji – Benvenuti nella giungla milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene: Mario Biondo un suicidio inspiegabilemilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Presadiretta milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta repubblica mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti The Rock mila e % Grey’s Anatomy 16×01-02-03 1a Tv Free mila e% Gomorra 3×09-10 1a Tv Free mila e % N.B.: una volta inseriti i ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 6 ottobre 2020)Tv lunedì 5(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Grande Fratello Vip 5 milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Io ti Cercherò 1×01-02 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Jumanji – Benvenuti nella giungla milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene: Mario Biondo un suicidio inspiegabilemilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Presadiretta milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta repubblica mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti The Rock mila e % Grey’s Anatomy 16×01-02-03 1a Tv Free mila e% Gomorra 3×09-10 1a Tv Free mila e % N.B.: una volta inseriti i ...

bdu_tv : RT @pomeriggio5: Una moka gigante per il super caffeuccio del lunedì ?? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti pazzeschi di… - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: Una moka gigante per il super caffeuccio del lunedì ?? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti pazzeschi di… - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Una moka gigante per il super caffeuccio del lunedì ?? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti pazzeschi di… - pomeriggio5 : Una moka gigante per il super caffeuccio del lunedì ?? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per gli ascolti pazze… - FeyRune23 : RT @Amookeena: Ricordiamo che Il Processo del Lunedì, di cui Varriale era il conduttore, fu chiuso per bassi ascolti. Nonostante questo lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì L'italia che investe: in diretta con gli imprenditori Corriere della Sera