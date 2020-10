Arriva il secondo figlio: come dirlo al primogenito? (Di martedì 6 ottobre 2020) secondo figlio: 10 consigli per evitare gelosie sfoglia la gallery Arriva il secondo figlio in casa Ferragnez. Ad annunciarlo è Leo, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez che, sorridente, mostra in un post l’ecografia del nascituro. Ma quando si è in dolce attesa del secondogenito, la maggior parte dei genitori s’interroga su come comunicarlo al maggiore e come accogliere al meglio il nascituro evitando gelosie e creando nuovi, magici ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 ottobre 2020): 10 consigli per evitare gelosie sfoglia la galleryilin casa Ferragnez. Ad annunciarlo è Leo, ildi Chiara Ferragni e Fedez che, sorridente, mostra in un post l’ecografia del nascituro. Ma quando si è in dolce attesa delgenito, la maggior parte dei genitori s’interroga sucomunicarlo al maggiore eaccogliere al meglio il nascituro evitando gelosie e creando nuovi, magici ...

marcoconterio : ?????? Rischia di non concretizzarsi anche l'ipotesi Antonio #Rudiger per il #Milan. Non c'è intesa sulle cifre col g… - riboblovIII : Errata? Uscite sbagliate? Tanti altri piccoli problemi che hanno ingigantito la sconfitta e perso meritatamente. Po… - NowhereLorenzo : RT @OttobreInfo: Perché i media ufficiali continuano a dare spazio spropositato a una nullità che non rappresenta nessuno, detestato univer… - giaestrismo : Vorrei fare un fantacalcio con il Tonaliano, secondo me arriva ultimissimo - TotoAzzurro : @ParticipioPart Non ha detto niente di diverso dalla solita filastrocca di chi arriva in una squadra nuova. Doveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva secondo Milan: il difensore non arriva, naufragano sia Simakan che Rudiger. Halilovic rescinde, Laxalt al Celtic Calciomercato.com Juve, finalmente Chiesa per i Viola c'è Callejon A Udine arriva Deulofeu

GLI AFFARIDoveva essere un finale di corsa, e così è stato. L'ultimo giorno di calciomercato di questa inedita, dilatata, sessione verrà ricordato per le numerose operazioni imbastite e ...

Coronavirus, nuova stretta in arrivo: locali chiusi alle 23 e probabile obbligo di mascherina all'aperto

Gran Bretagna tra proteste e restrizioni VIDEO - Londra, la movida e il Covid-19. Previste inoltre possibili limitazioni sugli orari di chiusura di pub e ristoranti. VIDEO - Le nu ...

GLI AFFARIDoveva essere un finale di corsa, e così è stato. L'ultimo giorno di calciomercato di questa inedita, dilatata, sessione verrà ricordato per le numerose operazioni imbastite e ...Gran Bretagna tra proteste e restrizioni VIDEO - Londra, la movida e il Covid-19. Previste inoltre possibili limitazioni sugli orari di chiusura di pub e ristoranti. VIDEO - Le nu ...