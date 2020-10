Arisa ai follower di IG | “Ho deciso di ritornare allo stato originale”

Leggi su leggilo

(Di martedì 6 ottobre 2020)ha pubblicato una foto su Instagram che ha mostrato il suo nuovo look al naturale che ha lasciato ia bocca aperta La cantante ha voluto mostrare ai suoiil suo nuovo look ‘al naturale’. Si tratta, come lei stessa ha affermato, della prima volta che pubblica una foto che offre ai … L'articoloaidi IG: “Hodioriginale” proviene da leggilo.org.