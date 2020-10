Alessandra Mussolini, addio a Ballando Con Le Stelle? Novità dopo l’incidente (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo articolo Alessandra Mussolini, addio a Ballando Con Le Stelle? Novità dopo l’incidente . Alessandra Mussolini è una concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che ieri ha avuto un incidente. Scopriamo come sta. Piccolo incidente per Alessandra Mussolini, una delle concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle. È da poco cominciata infatti una nuova edizione del programma condotto come sempre da Milly Carlucci. Questo format è … Leggi su youmovies (Di martedì 6 ottobre 2020) Questo articoloCon Le? Novitàl’incidente .è una concorrente della nuova edizione dicon le, che ieri ha avuto un incidente. Scopriamo come sta. Piccolo incidente per, una delle concorrenti della trasmissionecon le. È da poco cominciata infatti una nuova edizione del programma condotto come sempre da Milly Carlucci. Questo format è …

lantologia : RT @pirata_21: #BallandoConLeStelle, Alessandra #Mussolini cade durante le prove mentre sta volteggiando a testa in giù. Stavano provando i… - vinnix63 : RT @opificioprugna: A 'Ballando con le stelle', Alessandra Mussolini si ferisce cadendo a testa in giù. Ed è subito 25 Aprile. ( Gianluca… - Tony969696 : RT @TV_Italiana: Nessuna caduta (come raccontava Dagospia) per Alessandra Mussolini. La riconferma ora a #StorieItaliane. #BallandoConLeSt… - Tony969696 : RT @IlContiAndrea: Avanti il prossimo ???? A #BallandoconLeStelle #AlessandraMussolini cade e si fa male durante le prove - SecolodItalia1 : Alessandra Mussolini ricoverata in una clinica romana: brutto incidente a “Ballando” -