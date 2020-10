X-Factor 20: il neo giudice Hell Raton a processo per concorso in lesioni aggravate (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lui è più amati rapper della nuova generazione, tanto da meritarsi la chiamata come giudice dietro il bancone del talent di Sky X-Factor 2020. Al fianco di Mika, Manuel Agnelli e Emma Marrone, Manuel Zappadu, in arte Hell Raton, sta dando prova di grande professionalità, nonostante la sua giovane età. Ma c’è un’accusa pesantissima che &Hellip; L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lui è più amati rapper della nuova generazione, tanto da meritarsi la chiamata comedietro il bancone del talent di Sky X-2020. Al fianco di Mika, Manuel Agnelli e Emma Marrone, Manuel Zappadu, in arte, sta dando prova di grande professionalità, nonostante la sua giovane età. Ma c’è un’accusa pesantissima che &ip; L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Advertising

infoitinterno : Hell Raton, il neo giudice di 'X Factor' a processo per concorso in lesioni aggravate. La nota dell'avvocato - rafvitolo : RT @repubblica: Hell Raton, il neo giudice di 'X Factor' a processo per concorso in lesioni aggravate. La nota dell'avvocato [aggiornamento… - repubblica : Hell Raton, il neo giudice di 'X Factor' a processo per concorso in lesioni aggravate. La nota dell'avvocato [aggio… - Marilenapas : RT @repubblica: Hell Raton, il neo giudice di 'X Factor' a processo per concorso in lesioni aggravate - germancuriel5 : RT @repubblica: Hell Raton, il neo giudice di 'X Factor' a processo per concorso in lesioni aggravate -

Ultime Notizie dalla rete : Factor neo Hell Raton, il neo giudice di 'X Factor' a processo per concorso in lesioni aggravate. La nota dell'avvocato la Repubblica X-Factor 20: il neo giudice Hell Raton a processo per concorso in lesioni aggravate

Lui è più amati rapper della nuova generazione, tanto da meritarsi la chiamata come giudice dietro il bancone del talent di Sky X-Factor 2020. Al fianco di Mika, Manuel Agnelli e Emma Marrone, Manuel ...

Surface Neo è il nuovo Microsoft Courier?

Nuovi rumor su un possibile ulteriore ritardo o addirittura sull'abbandono per il dual screen di casa Microsoft non fanno ben sperare.

Lui è più amati rapper della nuova generazione, tanto da meritarsi la chiamata come giudice dietro il bancone del talent di Sky X-Factor 2020. Al fianco di Mika, Manuel Agnelli e Emma Marrone, Manuel ...Nuovi rumor su un possibile ulteriore ritardo o addirittura sull'abbandono per il dual screen di casa Microsoft non fanno ben sperare.