Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 10 | 30

(Di lunedì 5 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBREORE 10:20 GIUSEPPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI NUOVAMENTE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA L’A1NAPOLI, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE. ALTRO INCIDENTE SULLA EXSP279 ASSE ATTREZZATO CECCANO SEGNALATO UN INCIDENTE TRA IL KM 1 E IL KM 2, RACCOMANDIAMO ATTENZIONE ALLA GUIDA. UN TERZO INCIDENTE SULLA PONTINA, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO AL KM 35+800, STA CAUSANDO CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA VERSO. MENTRE RESTANO PROBLEMI SULLA DIRAMAZIONENORD DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE E’ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE, E’ ANCORA CHIUSO IN ENTRATA LO SVINCOLO DI FIANO ...