Tutti felici di stare in gabbia. La caustica vignetta di Diego Fusaro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sul suo profilo Instagram Diego Fusaro pubblica una vignetta che non lascia dubbi sul suo pensiero a proposito degli strumenti per combattere il contagio da coronavirus. Sembra paradossale ma la misure anti-contagio giorno dopo giorno limitano le nostre libertà. E molti non sono più neanche in grado di rendersene conto. Si limitano a criticare aspramente chi prova ad avere un altro punto di vista. Come gli uccellini in gabbia della sua vignetta che, guardando un altro uccello volare libero all'aria aperta, recitano testualmente: "Guarda che idiota...ci mette Tutti a rischio...E' per quelli come lui che non saremo mai al sicuro!". Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sul suo profilo Instagrampubblica unache non lascia dubbi sul suo pensiero a proposito degli strumenti per combattere il contagio da coronavirus. Sembra paradossale ma la misure anti-contagio giorno dopo giorno limitano le nostre libertà. E molti non sono più neanche in grado di rendersene conto. Si limitano a criticare aspramente chi prova ad avere un altro punto di vista. Come gli uccellini indella suache, guardando un altro uccello volare libero all'aria aperta, recitano testualmente: "Guarda che idiota...ci mettea rischio...E' per quelli come lui che non saremo mai al sicuro!".

Advertising

AlfredoPedulla : Abbiamo lavorato per i sogni di mercato di tutti i nostri amici tifosi, come sempre. Ma ci sono tre storie che ci r… - mrzchm : RT @tempoweb: Tutti felici di stare in gabbia. La caustica vignetta di Diego Fusaro #covid #coronavirus #lockdown #diegofusaro https://t.c… - Noliberal : RT @tempoweb: Tutti felici di stare in gabbia. La caustica vignetta di Diego Fusaro #covid #coronavirus #lockdown #diegofusaro https://t.c… - jneverwalkalone : RT @purple_borahae_: Bang PD che si commuove per il primo posto sulla HOT100, si congratula con loro con il magone. Tutti loro, BTS, Bighit… - svftvmono : In tl siete tutti così felici, vi invidio -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti felici Multinazionale Reggina: ma decide un ragazzo di Pizzo, a casa tutti felici Strill.it Campionato italiano Laser Master di Palermo, tutti i vincitori

Siamo felicissimi della riuscita di questo evento. Un ottimo campionato. Mondello è un bel campo di regata. Clima mite, bel paesaggio e ottima organizzazione”. L'edizione 2020 del Campionato ...

Le foche invadono le coste del New England: c’è il pericolo che richiamino gli squali bianchi

Le foche stanno ripopolando le coste del New England, negli Stati Uniti, ma non per tutti è una bella notizia. Da quando nel 1972, con l'Atto di Protezione dei Mammiferi Marini, al loro habitat è stat ...

Siamo felicissimi della riuscita di questo evento. Un ottimo campionato. Mondello è un bel campo di regata. Clima mite, bel paesaggio e ottima organizzazione”. L'edizione 2020 del Campionato ...Le foche stanno ripopolando le coste del New England, negli Stati Uniti, ma non per tutti è una bella notizia. Da quando nel 1972, con l'Atto di Protezione dei Mammiferi Marini, al loro habitat è stat ...