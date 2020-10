Tina Cipollari svela cosa pensa davvero di Giulia De Lellis (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha rilasciato una lunga intervista a Leggo. Tina, con la solita irriverente ironia, ha rivelato cosa pensa davvero di Giulia De Lellis e non solo. I temi trattati sono stati molti, si è passati dalla fine del suo matrimonio, al rapporto con Maria De Filippi per poi arrivare a Gemma Galgani. Senza peli sulla lingua l’opinionista ha svelato quale, secondo lei, è la chiave del successo di Giulia De Lellis. Non tutti hanno carisma, non tutti sono telegenici. Lei quando l’ho conosciuta era piccolina ma si vedeva già che era una tosta, per forza ti rimaneva impressa. Non era una di quelle ... Leggi su trendit (Di lunedì 5 ottobre 2020), storica opinionista di Uomini e Donne, ha rilasciato una lunga intervista a Leggo., con la solita irriverente ironia, ha rivelatodiDee non solo. I temi trattati sono stati molti, si è passati dalla fine del suo matrimonio, al rapporto con Maria De Filippi per poi arrivare a Gemma Galgani. Senza peli sulla lingua l’opinionista hato quale, secondo lei, è la chiave del successo diDe. Non tutti hanno carisma, non tutti sono telegenici. Lei quando l’ho conosciuta era piccolina ma si vedeva già che era una tosta, per forza ti rimaneva impressa. Non era una di quelle ...

MartaSalini : RT @Viperissima_: Ma chi ha votato Zelletta che non se lo ricorda nemmeno Tina Cipollari che loro ha avuto seduto affianco per mesi. #GFvip - nocchi_rita : RT @Viperissima_: Ma chi ha votato Zelletta che non se lo ricorda nemmeno Tina Cipollari che loro ha avuto seduto affianco per mesi. #GFvip - Egoeimi_cri : Non riesco a superare lei con quella posa che si atteggia a vamp più di Tina Cipollari ? #GFVIP - TeamMyriamCat : RT @Viperissima_: Ma chi ha votato Zelletta che non se lo ricorda nemmeno Tina Cipollari che loro ha avuto seduto affianco per mesi. #GFvip - krika0 : RT @Viperissima_: Ma chi ha votato Zelletta che non se lo ricorda nemmeno Tina Cipollari che loro ha avuto seduto affianco per mesi. #GFvip -