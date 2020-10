Su Google Calendar arrivano finalmente le attività di Tasks (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fino a ieri Google Calendar l’app di Google per gestire tutti vari tipi di impegni, aveva una grossa lacuna, di cui molti utenti si lamentavano: la mancata integrazione con Google Tasks. Quest’ultima infatti è l’app che serve per pianificare le proprie attività, ad esempio per quanto riguarda il lavoro. Ebbene finalmente arriva la buona notizia: Tasks è ora anche disponibile come parte integrata dell’app Google Calendar, sia su Android che iOS. Gli utenti possono quindi ora finalmente aggiungere nuove attività al proprio Calendario e visualizzare quelle esistenti senza dover uscire dall’app che contiene il resto degli eventi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fino a ieril’app diper gestire tutti vari tipi di impegni, aveva una grossa lacuna, di cui molti utenti si lamentavano: la mancata integrazione con. Quest’ultima infatti è l’app che serve per pianificare le proprie attività, ad esempio per quanto riguarda il lavoro. Ebbenearriva la buona notizia:è ora anche disponibile come parte integrata dell’app, sia su Android che iOS. Gli utenti possono quindi oraaggiungere nuove attività al proprioio e visualizzare quelle esistenti senza dover uscire dall’app che contiene il resto degli eventi ...

