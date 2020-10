Siria | i curdi liberano 20mila civili da campo profughi Isis

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Le autorità curdo-ne hanno annunciato di voler rimettere in libertà oltreni, imparentati con ex jihadisti o provenienti da zone a lungo dominate dall', da circa due anni ...

