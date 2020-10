Serie C, Ternana-Palermo: arbitra Matteo Gualtieri di Asti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sarà Matteo Gualtieri di Asti l’arbitro di Ternana-Palermo.La gara, valida per la terza giornata del campionato di Serie C (Girone C), è in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 15 allo Stadio "Libero Liberati". Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda di Ozieri e Gianluca D'Elia di Ozieri; quarto uomo ufficiale Eduart Pashuku di Albano Laziale. Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) Saràdil’arbitro di.La gara, valida per la terza giornata del campionato diC (Girone C), è in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 15 allo Stadio "Libero Liberati". Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda di Ozieri e Gianluca D'Elia di Ozieri; quarto uomo ufficiale Eduart Pashuku di Albano Laziale.

della sezione arbitrale di Asti a dirigere la sfida tra Ternana e Palermo in programma mercoledì 7 ottobre alle ore 15 al Libearti, per la terza giornata del campionato di serie C girone C. Due ...

Allo Stadio Libero Liberati di Terni andrà in scena la 3^ giornata infrasettimanale di Serie C Girone C 2020/21. Ecco dove vedere Ternana Palermo.

