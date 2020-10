Serie A, Crisanti: “Misure adottate inadeguate” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quanto è successo con la partita del Genoa e quella Juve-Napoli “mette in evidenza come le misure adottate siano inadeguate. Bisognerebbe rivederle alla luce delle evidenze scientifiche”. Lo ha detto a ‘Buongiorno’ su SkyTg24 Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’università di Padova, all’indomani della partita annullata Juventus-Napoli, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quanto è successo con la partita del Genoa e quella Juve-Napoli “mette in evidenza come le misuresiano inadeguate. Bisognerebbe rivederle alla luce delle evidenze scientifiche”. Lo ha detto a ‘Buongiorno’ su SkyTg24 Andrea, ordinario di Microbiologia all’università di Padova, all’indomani della partita annullata Juventus-Napoli, valevole per la terza giornata del campionato diA.

