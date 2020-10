Omicidio La Rosa, arriva l'appello. E la coppia assassina si divide (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ottobre 2020 - «Sono colpevole al cento per cento, ho ucciso La Rosa, mio figlio non c'entra niente, non era con me quella sera". Così disse e ripeté davanti ai giudici di primo grado ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ottobre 2020 - «Sono colpevole al cento per cento, ho ucciso La, mio figlio non c'entra niente, non era con me quella sera". Così disse e ripeté davanti ai giudici di primo grado ...

Ritenuti colpevoli entrambi, dalla Corte d’assise di Milano, dell’omicidio di Andrea La Rosa, 35enne ex calciatore amico di Raffaele, stordito col sonnifero, caricato in macchina infilato con acido ...

L’uomo avrebbe colpito la vittima in un raptus d’ira dovuto all’abuso di cocaina. LATINA – Questa mattina i carabinieri della compagnia di Latina, coadiuvati dai colleghi ...

