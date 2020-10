Nappi (Lega Campania) sta con la Juve: “Il Napoli doveva giocare la partita” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Incredibile ma vero: il neoeletto consigliere regionale della Lega in Campania, Severino Nappi, pur di andare contro Vincenzo De Luca annuncia una interrogazione in consiglio regionale contro il Napoli e si schiera a spada tratta con la Juventus: “Il protocollo Figc della Lega A, redatto con il Cts e il ministero della Salute”, dice Nappi, “che regola lo svolgimento delle partite in presenza di casi covid, parla chiaro: isolamento fiduciario dei positivi in strutture indicate e la possibilità di continuare ad allenarsi e giocare per il resto della squadra. Nonostante queste linee guida, la Asl Napoli 2, con il placet del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incredibile ma vero: il neoeletto consigliere regionale dellain, Severino, pur di andare contro Vincenzo De Luca annuncia una interrogazione in consiglio regionale contro ile si schiera a spada tratta con lantus: “Il protocollo Figc dellaA, redatto con il Cts e il ministero della Salute”, dice, “che regola lo svolgimento delle partite in presenza di casi covid, parla chiaro: isolamento fiduciario dei positivi in strutture indicate e la possibilità di continuare ad allenarsi eper il resto della squadra. Nonostante queste linee guida, la Asl2, con il placet del ...

