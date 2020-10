Nainggolan | l' Inter ha già fatto lo sconto al Cagliari | palla a Giulini

(Di lunedì 5 ottobre 2020)- Radjaè pronto a indossare di nuovo la maglia del, ma non è ancora detta l'ultima parola. Secondo alfredopedullà.com, per il centrocampista belga-indonesiano - che ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Nainggolan-#Cagliari: l’#Inter chiede cash. Diktat della proprietà, sconto sul cartellino già fatto. Tocca a #Giulini - Inter : A disposizione: 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 29 Dalbert, 31 Pir… - DiMarzio : Si avvicina il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: gli ultimi aggiornamenti - Bubu_Inter : RT @fcin1908it: LIVE FCIN1908 - Joao Mario, l'agente è stato in sede. Nainggolan, manca accordo - - WSMN00 : Mancano ormai poche ore alla chiusura del mercato e radja Nainggolan è ancora un giocatore dell'Inter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan Inter

CAGLIARI - Non è così scontato rivedere Radja Nainggolan con indosso di nuovo la maglia del ... si augura ritorni in Sardegna per rinforzare la mediana rossoblù - l’Inter non vuole fare una ...Radja Nainggolan dovrebbe lasciare l’Inter nelle prossime ore per fare ritorno a Cagliari: tensioni durante la notte, il motivo Radja Nainggolan dovrebbe lasciare l’Inter. Il centrocampista belga ...