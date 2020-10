Lazio Inter, Milinkovic Savic domina e non tradisce (Di lunedì 5 ottobre 2020) La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Inter, valevole per la terza giornata di Serie A, è stata una gara senza esclusione di colpi.Eloquente in tal senso il dato sui cartellini: ben nove, tra cui due espulsioni, arrivate entrambe nella ripresa per dinamiche simili, culminate nelle reazioni scomposte prima di Immobile e poi di Sensi.Tutto ciò a testimonianza di una partita tesa e nervosa, dove però è emerso ancora una volta il talento cristallino di Sergej Milinkovic-Savic, autore del gol del definitivo pareggio. La rete del “Sergente” va a coronare una prestazione maiuscola del centrocampista biancoceleste, il più incisivo sul rettangolo di gioco, con un Impact Factor del 16%. Il serbo è dominante durante tutta la partita, abbinando come sempre ad ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) La sfida dell’Olimpico tra, valevole per la terza giornata di Serie A, è stata una gara senza esclusione di colpi.Eloquente in tal senso il dato sui cartellini: ben nove, tra cui due espulsioni, arrivate entrambe nella ripresa per dinamiche simili, culminate nelle reazioni scomposte prima di Immobile e poi di Sensi.Tutto ciò a testimonianza di una partita tesa e nervosa, dove però è emerso ancora una volta il talento cristallino di Sergej, autore del gol del definitivo pareggio. La rete del “Sergente” va a coronare una prestazione maiuscola del centrocampista biancoceleste, il più incisivo sul rettangolo di gioco, con un Impact Factor del 16%. Il serbo ènte durante tutta la partita, abbinando come sempre ad ...

