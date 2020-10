Lazio | il Tar annulla l’ordinanza dei vaccini obbligatori per gli over 65

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Tar delhato l’ordinanza del presidente Nicola Zingaretti per imporre l’obbligo del vaccino contro l’influenza agli65. Vaccino sì o vaccino no? Questo il dilemma in tutta Italia. E prima che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte emani un nuovo decreto per dettare le linee guida nazionali, ogni singola regione fa … L'articolo, il Tarl’ordinanza deiper gli65 proviene da www.meteoweek.com.

Il Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza del presidente Nicola Zingaretti per imporre l'obbligo del vaccino contro l'influenza agli over 65. Vaccino sì o vaccino no? Questo il dilemma in tutta Italia ...