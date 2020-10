Io ti cercherò | la fiction | il cast

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Un nuovo giallo, guidato da uno degli attori più apprezzati dellaitaliana, debutta su Raiuno. Io ti cercherò, in onda dal 5 ottobre 2020 vede infatti Alessandro Gassmann nei panni del protagonista, un uomo alla ricerca della verità sul figlio venuto a mancare. Alessandro Gassmann è Valerio Frediani Ex poliziotto, Valerio è il padre di Ettore. Espulso due anni prima dalla polizia a causa di un’accusa di spaccio -reato che forse non ha commesso, ma per il quale è probabilmente stato inrato, vive da solo ad Anzio dove lavora come benzinaio. Un giorno riceve la telefonata che cambierà per sempre la sua vita: suo figlio Ettore (Luigi Fedele) è morto, apparentemente suicida; Valerio parte immediatamente alla volta di Roma convinto, malgrado non frequentasse suo figlio da ormai due ...