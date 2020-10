Il più grande successo di Ed Sheeran sono i suoi capelli rossi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il più grande successo di Ed Sheeran? La sua chioma color volpe. L’artista britannico è tornato sull’argomento che riguarda il colore dei suoi capelli, per il quale è stato spesso bullizzato. All’inizio della sua carriera, sembra che questa tonalità fosse stata giudicata inadatta anche dal suo manager, che gli consigliò di coprirla con una tinta scura, nera, per un cambio di look che fosse totale. Con il nero a rinvigorire la chioma, Ed Sheeran avrebbe avuto un’immagine più accattivante – sempre a detta del suo manager – che avrebbe potuto unire a una musica completamente diversa, privata di tutte le caratteristiche che oggi conosciamo. I buoni consigli del precedente management, che Ed ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il piùdi Ed? La sua chioma color volpe. L’artista britannico è tornato sull’argomento che riguarda il colore dei, per il quale è stato spesso bullizzato. All’inizio della sua carriera, sembra che questa tonalità fosse stata giudicata inadatta anche dal suo manager, che gli consigliò di coprirla con una tinta scura, nera, per un cambio di look che fosse totale. Con il nero a rinvigorire la chioma, Edavrebbe avuto un’immagine più accattivante – sempre a detta del suo manager – che avrebbe potuto unire a una musica completamente diversa, privata di tutte le caratteristiche che oggi conosciamo. I buoni consigli del precedente management, che Ed ...

