I spit on your grave | la vera trilogia della vendetta | trama e curiosità

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La&e; per tutti quella costituita da Mr., Old Boy e Lady– film del regista sudcoreano Park Chan-wook ispirati al tema. Un’altra trillogia&e; sicuramente quella costituita dai tre ‘Ion’ (‘Sputo sulla tua tomba’). Si tratta di film che rappresentano le vendette di donne che subiscono efferate violenze dagli sconosciuti e, dopo essere state ad un passo dalla morte, restituiscono loro la violenza – se possibile con maggiore intensit&a;. Non c’&e; nulla di ...