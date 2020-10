Figlio mio | così ti insegnerò il rispetto e l’amore nei confronti delle donne

Leggi su dilei

(Di lunedì 5 ottobre 2020) E tu sei qui, dentro di me a fare rumore, a riempire le mie giornate che scorrono velocemente in attesa di poterti abbracciare, mostrarti il mondo e insegnarti la vita. Perché lo confesso, non c’è momento che passa in cui non immagino tutte le cose che faremo insieme. Ho paura, devo ammetterlo, nonostante tutte le cose che sto leggendo e che apprendo dalle esperienzealtre mamme, ho capito che non esiste un manuale per diventare il genitore perfetto, ma so già che l’amore che ti darò sarà più forte di ogni mio sbaglio. E sarà quello, insieme al, il sentimento che utilizzerò per spiegarti il mondo. Ti insegnerò a essere distante, anni luce, da quegli orchifiabe che purtroppo esistono anche nella vita reale. Gli stessi che maltrattano le ...