Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federico Chiesa passa alla Juve, alla Fiorentina circa 50 milioni Federico Chiesa va alla Juventus. Il giocatore, ormai ex viola, vestirà di bianconero. La trattativa … L'articolo Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus proviene da ForzAzzurri.net.

romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito il passaggio di Federico #Chiesa in bianconero // Juventus have reached an a… - romeoagresti : Definito il prestito di #DouglasCosta al #Bayern, in serata la #Juve confida di chiudere con la #Fiorentina per… - marcoconterio : ?? Federico Chiesa lascerà la #Fiorentina e sarà un nuovo giocatore della #Juventus. Visite mediche già pronte per d… - CMaur31 : RT @JPeppp: Il saluto caloroso dei tifosi della Fiorentina a Federico #Chiesa. - andrea_b72 : RT @Lady_Radio: “VERGOGNA BUFFONE” Federico Chiesa esce dalle visite mediche... e qualcuno lo attacca! Che ne pensate? -