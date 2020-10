Fall Guys: a breve la possibilità di abbinare i pezzi delle skin a caso (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Stagione 2 di Fall Guys debutterà l’8 ottobre e Mediatonic ci svela in anteprima una nuova feature:abinare le componenti delle skin a caso Qualche giorno fa vi avevamo parlato del fenomeno videoludico dell’estate, Fall Guys, e del fatto che nella Stagione 2 dovrebbe essere più facile ottenere le Corone. Bene, ormai è ufficiale che la suddetta stagione debutterà giovedì 8 ottobre e Mediatonic, la software house che si occupa del gioco, comincia a svelare le novità che vedremo a breve. Tra queste, la possibilità di abbinare in modo randomico le componenti delle skin per gli strambissimi personaggi di Fall ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Stagione 2 didebutterà l’8 ottobre e Mediatonic ci svela in anteprima una nuova feature:abinare le componentiQualche giorno fa vi avevamo parlato del fenomeno videoludico dell’estate,, e del fatto che nella Stagione 2 dovrebbe essere più facile ottenere le Corone. Bene, ormai è ufficiale che la suddetta stagione debutterà giovedì 8 ottobre e Mediatonic, la software house che si occupa del gioco, comincia a svelare le novità che vedremo a. Tra queste, la possibilità diin modo randomico le componentiper gli strambissimi personaggi di...

