Elezioni comunali 2020, crolla l'affluenza nei Comuni al voto: oggi i nomi dei sindaci (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il dato più basso a Giugliano in Campania, quello più alto a Pomigliano d'Arco, ma senza contare il record di Lacco Ameno, dove però è in corso un ballottaggio... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il dato più basso a Giugliano in Campania, quello più alto a Pomigliano d'Arco, ma senza contare il record di Lacco Ameno, dove però è in corso un ballottaggio...

Agenzia_Ansa : E' pari al 30,08% l' #affluenza definitiva alle ore 19 per il #ballottaggio delle elezioni #Comunali. Al primo turn… - Agenzia_Ansa : E' pari al 29,25% l' #affluenza alle ore 19 per il #ballottaggio delle elezioni #Comunali. Al primo turno alla stes… - matteosalvinimi : Grazie Voghera (Pavia) per la stupenda piazza di oggi, ai ballottaggi delle elezioni comunali di domenica prossima,… - Pat56992922 : RT @GiulioGallera: AGGHIACCIANTE #Sala e #Scavuzzo vogliono dare i vaccini ai dipendenti comunali SANI sottraendoli ad ANZIANI, MALATI DI… - Antonio_MSI : RT @GiulioGallera: AGGHIACCIANTE #Sala e #Scavuzzo vogliono dare i vaccini ai dipendenti comunali SANI sottraendoli ad ANZIANI, MALATI DI… -