Decreti Sicurezza | il governo approva le modifiche Zingaretti esulta

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Un ‘daspo’ per la movida violenta, sulla scia del recente omicidio di Willy Monteiro Duarte, e una norma per contrastare la vendita di droga tramite i siti web. Sono queste le due novità, messe a punto dai ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e dell’Interno Luciana Lamorgese, inserite negli ultimi giorni nel nuovo decreto immigrazione varato questa sera dal Consiglio dei ministri.Il decreto è composto da 12 articoli e modifica di fatto ifirmati dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il nuovo testo, frutto di un confronto serrato tra il ministro Lamorgese e gli esponenti della maggioranza, non solo accoglie i rilievi fatti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della promulgazione del secondo ‘decreto Salvini’ ma va anche oltre. Nel solco delle ...