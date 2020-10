Crotone, Vrenna: «Luperto e Djidji per rafforzare la difesa e fare qualche punto» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante gli ultimi minuti di calciomercato Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante gli ultimi minuti di calciomercato. Le sue parole. «Vediamo in questi ultimi minuti se riusciamo a portare un attaccante. Luperto e Djidji? Purtroppo abbiamo dovuto rinforzare la difesa, sapevamo delle mancanze nel reparto. Abbiamo preso due giocatori importanti per il Crotone, speriamo di ripartire con qualche punto anche se la vedo dura contro la Juve. Un mercato per la salvezza? A mio avviso sì, anche per quanto visto a Sassuolo nonostante il risultato. La squadra ha dimostrato di poter ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gianni, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante gli ultimi minuti di calciomercato Gianni, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante gli ultimi minuti di calciomercato. Le sue parole. «Vediamo in questi ultimi minuti se riusciamo a portare un attaccante.? Purtroppo abbiamo dovuto rinforzare la, sapevamo delle mancanze nel reparto. Abbiamo preso due giocatori importanti per il, speriamo di ripartire conanche se la vedo dura contro la Juve. Un mercato per la salvezza? A mio avviso sì, anche per quanto visto a Sassuolo nonostante il risultato. La squadra ha dimostrato di poter ...

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante gli ultimi minuti di calciomercato. Le sue parole. «Vediamo in questi ultimi minuti se riusciamo a portare un ...

Serie A. Crotone a zero: quelle dieci reti al passivo e la sindrome dei venti metri

Con una classifica finale del tutto sorprendente: Atalanta e Milan in testa a punteggio pieno e le big che faticano a carburare. In coda restano Crotone, Udinese, Torino (una partita in meno) e Caglia ...

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante gli ultimi minuti di calciomercato. Le sue parole. «Vediamo in questi ultimi minuti se riusciamo a portare un ...