Covid: Sala a cittadini, vi prego usate mascherina (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 05 OTT - Un appello a tutta la popolazione di Milano e in particolare ai giovani ad indossare la mascherina in questo momento in cui i contagi stanno risalendo. A lanciarlo dalle sue ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 05 OTT - Un appello a tutta la popolazione di Milano e in particolare ai giovani ad indossare lain questo momento in cui i contagi stanno risalendo. A lanciarlo dalle sue ...

Advertising

iconanews : Covid: Sala a cittadini, vi prego usate mascherina - rep_milano : L'appello del sindaco Sala: 'A Milano 2.203 morti per Covid: vi prego, usate la mascherina' [di ALESSIA GALLIONE] [… - IRebell05 : @CesareSacchetti @LarudeGertrude Hanno messo malati di covid che potevano andare in reparto in sala rianimazione solo per far numero - ottopagine : Covid nelle scuole: studenti positivi a Cava e Sala Consilina #SalaConsilina - Italpress : Covid, Sala “A MIlano situazione sotto controllo ma usate la mascherina” -