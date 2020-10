Covid: Gravina "protocollo giusto, chi sbaglia pagherà" (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - "Crediamo molto in questo protocollo che abbiamo voluto è difeso. Se tutti abbiamo a cuore la tutela della salute e il protocollo viene rispettato da tutti nella sua integrità, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - "Crediamo molto in questoche abbiamo voluto è difeso. Se tutti abbiamo a cuore la tutela della salute e ilviene rispettato da tutti nella sua integrità, ...

Il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora è intervenuto al termine del confronto con il presidente della Figc Gabriele Gravina Il caos dettato da quanto accaduto nelle scorse ore in merito alla ...

Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine dell'incontro durato circa un'ora con il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora. (ANSA).

