Coronavirus, in Giappone si va verso l’approvazione di Avigan (Di lunedì 5 ottobre 2020) TOKYO – Secondo quanto riportato dai media nazionali, il governo giapponese avrebbe già iniziato a pianificare l’approvazione del farmaco antivirale Avigan come trattamento contro il CoVid-19 per novembre, addirittura in anticipo rispetto alla richiesta di approvazione formale del produttore attesa per ottobre. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) TOKYO – Secondo quanto riportato dai media nazionali, il governo giapponese avrebbe già iniziato a pianificare l’approvazione del farmaco antivirale Avigan come trattamento contro il CoVid-19 per novembre, addirittura in anticipo rispetto alla richiesta di approvazione formale del produttore attesa per ottobre.

Il cambio di programma segue la notizia del ricovero del presidente Donald Trump, risultato positivo al nuovo coronavirus al pari della moglie ... ha sostituito Shinzo Abe alla guida del governo ...

