Cobra Kai | Netflix annuncia la data di uscita della terza stagione e ordina la quarta

Nel 2018 è andata in onda per la prima volta la serie TV Cobra Kai. Si tratta di uno show sequel delle vicende avvenute nel film The Karate Kid – Per vincere domani. Il grande successo ha fatto decidere alla piattaforma streaming Netflix di acquistare i diritti di distribuzione, in quanto in origine era stata creata per YouTube Premium. Adesso tutti coloro con un abbonamento al servizio potranno gustarsi le vicende di Johnny e Daniel. Netflix, inoltre, di recente ha rilasciato un video in cui annuncia la data di uscita della terza stagione e la messa in produzione della quarta. La season 3 verrà caricata sulla piattaforma a partire dall'8 gennaio 2021.

Cobra Kai è una serie TV creata nel 2018 da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Premium. Netflix ne ha acquisito i diritti nel 2020 rendendone disponibili le prime due stagioni su ...

