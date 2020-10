Caos Juve-Napoli, il direttore Asl Verdoliva: “Non c’è distinzione tra cittadini e calciatori” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Se abbiamo avuto contatti con la società? Assolutamente no. Abbiamo assunto le misure alla luce dell’attuale andamento epidemiologico rispetto al quale c’è la massima attenzione per contenere il contagio“. Lo ha dichiarato in un’intervista al Messaggero Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1 che ha assunto la decisione finale sulla circolare che ha bloccato la partenza del Napoli per Torino dove avrebbe dovuto sfidare la Juventus. “Ricevuto l’elenco dei contatti stretti del primo dei due calciatori positivi – afferma – abbiamo disposto l’isolamento fiduciario di 21 persone per 14 giorni a partire dalla data dell’ultima esposizione con il caso indice”. Verdoliva infine conferma che la ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Se abbiamo avuto contatti con la società? Assolutamente no. Abbiamo assunto le misure alla luce dell’attuale andamento epidemiologico rispetto al quale c’è la massima attenzione per contenere il contagio“. Lo ha dichiarato in un’intervista al Messaggero Cirogenerale della Asl1 che ha assunto la decisione finale sulla circolare che ha bloccato la partenza delper Torino dove avrebbe dovuto sfidare lantus. “Ricevuto l’elenco dei contatti stretti del primo dei due calciatori positivi – afferma – abbiamo disposto l’isolamento fiduciario di 21 persone per 14 giorni a partire dalla data dell’ultima esposizione con il caso indice”.infine conferma che la ...

Lo ha dichiarato in un’intervista al Messaggero Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1 che ha assunto la decisione finale sulla circolare che ha bloccato la partenza del Napoli per ...

