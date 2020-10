Bonus Sicilia, sito subito in tilt: slitta a giovedì la richiesta dei contributi per le piccole aziende. La Regione: “Colpa di Tim” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un flop praticamente annunciato. I precedenti click day, d’altronde, non lasciavano sperare bene. In Sicilia la corsa ai contributi a fondo perduto per le piccole imprese danneggiate da Covid e lockdown, ribattezzati Bonusicilia, fa i conti con un grave disservizio della piattaforma della Regione e dall’assessorato alle Attività produttive. Il sito web SiciliaPEI non ha retto il traffico di utenti andando in tilt già pochi minuti dopo le 9 di lunedì mattina, cioè l’orario a partire dal quale gli imprenditori potevano inviare le loro richieste. L’obiettivo, dopo avere già preso parte alla fase preliminare con la precompilazione delle domande, era quello di essere il più veloci nella corsa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un flop praticamente annunciato. I precedenti click day, d’altronde, non lasciavano sperare bene. Inla corsa aia fondo perduto per leimprese danneggiate da Covid e lockdown, ribattezzatiicilia, fa i conti con un grave disservizio della piattaforma dellae dall’assessorato alle Attività produttive. IlwebPEI non ha retto il traffico di utenti andando ingià pochi minuti dopo le 9 di lunedì mattina, cioè l’orario a partire dal quale gli imprenditori potevano inviare le loro richieste. L’obiettivo, dopo avere già preso parte alla fase preliminare con la precompilazione delle domande, era quello di essere il più veloci nella corsa ...

