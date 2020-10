Ballottaggi in Abruzzo, batosta per Lega e centrodestra: sconfitti a Chieti e Avezzano (Di lunedì 5 ottobre 2020) PESACARA – Diego Ferrara, candidato sindaco per il centrosinistra, esulta e si definisce già il nuovo sindaco di Chieti. Dall’altra parte il favorito alla prima tornata elettorale, Fabrizio Di Stefano (Lega), candidato del centrodestra, ammette la sconfitta. Nonostante lo spoglio non sia finito, le dichiarazioni arrivano direttamente dal loro comitato elettorale nel corso della maratona della televisione privata Rete 8. Un vero e proprio stravolgimento di fronte rispetto alle aspettative del primo turno. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) PESACARA – Diego Ferrara, candidato sindaco per il centrosinistra, esulta e si definisce già il nuovo sindaco di Chieti. Dall’altra parte il favorito alla prima tornata elettorale, Fabrizio Di Stefano (Lega), candidato del centrodestra, ammette la sconfitta. Nonostante lo spoglio non sia finito, le dichiarazioni arrivano direttamente dal loro comitato elettorale nel corso della maratona della televisione privata Rete 8. Un vero e proprio stravolgimento di fronte rispetto alle aspettative del primo turno.

