Ancora una 'stretta' sulla movida in Campania, locali chiusi alle 23 (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - In Campania sono 431 i nuovi casi oggi di coronavirus, con appena 4.867 tamponi effettuati. Un dato certificato dall'Unità di crisi della Regione che ripropone una situazione di allarme nel territorio, dato che il numero di contagiati sale sempre di più, mostrando una situazione ben diversa da quella tra marzo e maggio scorsi. E il presidente della Regione firma un nuovo provvedimento con misure restrittive per evitare assembramenti e rischi di trasmissione del virus. Ultimo ingresso alle 23 per i ristoranti, gelaterie e bar chiusi pure a quell'ora ma non nel week end, quando si può stare aperti fino alle 24. Sono una parte delle restrizioni contenute nell'ordinanza numero 77 firmata da Vincenzo De Luca e valida fino al prossimo 20 ... Leggi su agi (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - Insono 431 i nuovi casi oggi di coronavirus, con appena 4.867 tamponi effettuati. Un dato certificato dall'Unità di crisi della Regione che ripropone una situazione di allarme nel territorio, dato che il numero di contagiati sale sempre di più, mostrando una situazione ben diversa da quella tra marzo e maggio scorsi. E il presidente della Regione firma un nuovo provvedimento con misure restrittive per evitare assembramenti e rischi di trasmissione del virus. Ultimo ingresso23 per i ristoranti, gelaterie e barpure a quell'ora ma non nel week end, quando si può stare aperti fino24. Sono una parte delle restrizioni contenute nell'ordinanza numero 77 firmata da Vincenzo De Luca e valida fino al prossimo 20 ...

I negazionisti non sono coloro che negano l’esistenza del virus, sarebbe una follia, ma quelli che ne negano le vere conseguenze.I danni che sta procurando il virus non sono solo quelli ...

Anelli (Fnomceo): “Lotta contro i virus nuova frontiera della medicina”

05 OTT - “Più ancora dei tumori, nei confronti dei quali la prevenzione primaria e secondaria e le terapie hanno abbattuto la mortalità, sono oggi i virus il nemico più insidioso – sottolinea in una n ...

