Aggressione a studente ebreo ad Amburgo | Procura | matrice antisemita

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Lagenerale diha aperto un'inchiesta per 'tentato omicidio di', in seguito all', avvenuta domenica, ai danni di unodi 26 anni vicino a ...

la Repubblica

BERLINO (5 ottobre 2020) - La procura generale ha aperto una inchiesta per tentato omicidio, in seguito all’aggressione allo studente ebreo avvenuta ad Amburgo davanti ad una sinagoga. Gli inquirenti ...La Procura generale di Amburgo ha aperto un'inchiesta per "tentato omicidio di matrice antisemita", in seguito all'aggressione, avvenuta domenica, ai danni di uno studente ebreo di 26 anni vicino a ...