Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 4 OTTOBREORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A24-TERAMO DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA IN COMPLANARE ALTEZZA LUNGHEZZA IN DIREZIONE RACCORDO SEMPRE SULLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO SEMPRE IN DIREZIONETRA TORANO E PIETRASECCA CAUSA INCIDENTE SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE MENTRE PER VEICOLO IN PANNE, SI RALLENTA SULLA A1-NAPOLI ALTEZZA VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PASSIAMO ALLA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA, DOVE SONO IN CORSO GLI ...