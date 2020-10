Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 4 OTTOBREORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA SI RALLENTA ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA, PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SULLA VIA PONTINA SI REGISTRA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONEVI INVITIAMO INOLTRE A PRESTARE ATTENZIONE SULLA A1-FIRENZE PER UN VEICOLO IN PANNE TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA PASSIAMO ORA AGLI EVENTI PROSEGUE ANCORA PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI AD OSTIA LA FIERA DEL REGINA PACIS PER ...