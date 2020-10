Triplice fiasco

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 ottobre 2020) su Juventus-Napoli. Al termine di una giornata surreale, il dato che emerge è che la Lega Calcio, organo composto da società private, può ignorare le norme di rango superiore rispetto ai suoi protocolli, le disposizioni di una azienda sanitaria locale e i richiami di due ministeri. Il Governo, contraddetto pubblicamente, non ci fa una bella figura, i vertici del calcio nemmeno, i club coinvolti rischiano di pagare il danno d’immagine maggiore, tra accuse incrociate di vittimismo e furbizia. E pure le Asl, responsabili della salute pubblica sul territorio di competenza come ribadito anche dal Cts, vengono travolte dalle polemiche per decisioni ritenute esagerate. In un contesto nazionale che vede la preoccupazione aumentare di pari passo con la curva dei contagi, a dare spettacolo - purtroppo imbarazzante - sono un po’ tutti: governo dello Stato, Governo ...