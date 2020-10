Playstation 4 nel 2020 | ha senso comprarla?

Leggi su hynerd

(Di domenica 4 ottobre 2020) by Hynerd.it Siamo giunti ormai al termine di questa generazione videoludica. In un viaggio durato sette anni4 e Xbox One ci hanno regalato delusioni, gioie e emozioni di ogni tipo. Nonostante tutto questo tempo, in molti non hanno ancora acquistato una delle due console e, in vista del lancio di Ps5 e Series XS, magari vogliono approfittare degli inevitabili sconti per portarsene una a casa. Ma nelhacomprare una Ps4? La risposta potrebbe ritenersi scontata, ma in … su: