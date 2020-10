Per la Lega Juve-Napoli non si rinvia (Di domenica 4 ottobre 2020) È arrivata una nota della Lega che conferma la disputa di Juve-Napoli. Il comunicato della Lega È opportuno ricordare che la nota della Asl campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del calciatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 8 giugno, che recepisce il parere del CTS n.1220 del 12 giugno 2020, che non è stato tenuto in considerazione neanche nella mail del vice capogabinetto del Presidente della Regione Campania Tale norma di ordinamento statale a carattere speciale applicabile alla situazione del Napoli che presenta due calciatori positivi al covid-19, è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) È arrivata una nota dellache conferma la disputa di. Il comunicato dellaÈ opportuno ricordare che la nota della Asl campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del calciatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 8 giugno, che recepisce il parere del CTS n.1220 del 12 giugno 2020, che non è stato tenuto in considerazione neanche nella mail del vice capogabinetto del Presidente della Regione Campania Tale norma di ordinamento statale a carattere speciale applicabile alla situazione delche presenta due calciatori positivi al covid-19, è ...

Juventus-Napoli, il comunicato della Lega Serie A

Molto probabilmente Juventus-Napoli non si giocherà stasera nonostante la decisione della Lega Serie A, ma di certo la coda polemica che accompagnerà questa sfida sarà lunghissima a prescindere da que ..."In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SSC Napoli Calcio la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvol ...