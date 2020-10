Mercato Juve, ultime su Chiesa: è fatta con la Fiorentina, i dettagli (Di domenica 4 ottobre 2020) Sembra ormai tutto risolto tra Juventus, Fiorentina e Federico Chiesa per il passaggio del classe ’97 in bianconero. Dopo le ultime notizie delle scorse ore, che volevano il giocatore vicino alla Vecchia Signora ma ancora in attesa di risolvere alcuni cavilli relativi al suo rinnovo di contratto con la Viola per il via libera, adesso le indiscrezioni punterebbero dritte alla fumata bianca: ormai sembra davvero fatta per il colpo di calcioMercato targato Fabio Paratici, che dopo aver messo a segno le tanto attese cessioni sembra pronto ad accogliere l’attaccante genovese, che potrebbe così presto divenire il nuovo rinforzo dell’attacco di Andrea Pirlo per i prossimi mesi. Ma andiamo con ordine: ecco tutti i dettagli della trattativa al fotofinish ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Sembra ormai tutto risolto trantus,e Federicoper il passaggio del classe ’97 in bianconero. Dopo lenotizie delle scorse ore, che volevano il giocatore vicino alla Vecchia Signora ma ancora in attesa di risolvere alcuni cavilli relativi al suo rinnovo di contratto con la Viola per il via libera, adesso le indiscrezioni punterebbero dritte alla fumata bianca: ormai sembra davveroper il colpo di calciotargato Fabio Paratici, che dopo aver messo a segno le tanto attese cessioni sembra pronto ad accogliere l’attaccante genovese, che potrebbe così presto divenire il nuovo rinforzo dell’attacco di Andrea Pirlo per i prossimi mesi. Ma andiamo con ordine: ecco tutti idella trattativa al fotofinish ...

