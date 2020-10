Maltempo, 17 persone isolate per frana nel Bresciano: scattano i soccorsi (Di domenica 4 ottobre 2020) Brescia, 7 ottobre 2020 - Ancora disagi in conseguenza del Maltempo e delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Un gruppo di 17 persone è isolato nella frazione Sant'Antonio di Corteno Golgi, nel ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) Brescia, 7 ottobre 2020 - Ancora disagi in conseguenza dele delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Un gruppo di 17è isolato nella frazione Sant'Antonio di Corteno Golgi, nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo persone Maltempo in Lombardia, frana in Valtellina: evacuate tre persone Sky Tg24 Italia: 2'500 interventi nel nord a causa del maltempo

Tra le ipotesi anche quella che si tratti di una delle persone disperse durante l'ondata di maltempo che ha colpito l'area. Dal canto suo, in Lombardia, sono stati effettuati 783 interventi e le ...

Maltempo, 2500 interventi in Piemonte, Liguria e Lombardia

L’elicottero del reparto volo di Torino ha superato ancora per due volte la barriera sul Colle di Tenda e recuperato tutte le persone bloccate da ieri a Vievola, sul versante francese; 650 interventi ...

