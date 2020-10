Lazio Inter LIVE 0-1: riparte subito forte la squadra di Conte (Di domenica 4 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Lazio e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Inter si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Inter 0-1 MOVIOLA 52′ Ancora Lautaro – Tiro potente dalla distanza, sfera di poco alta sopra alla traversa 46′ Cambio Lazio – Inzaghi è costretto a schierare Parolo nel terzetto difensivo, il giocatore prende il posto di Bastos, Acerbi scivola al centro SECONDO TEMPO 45’+3 Finisce il primo tempo – Bastos è a terra, viene soccorso dai fisioterapisti 45′ Conclusione Barella – Il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 52′ Ancora Lautaro – Tiro potente dalla distanza, sfera di poco alta sopra alla traversa 46′ Cambio– Inzaghi è costretto a schierare Parolo nel terzetto difensivo, il giocatore prende il posto di Bastos, Acerbi scivola al centro SECONDO TEMPO 45’+3 Finisce il primo tempo – Bastos è a terra, viene soccorso dai fisioterapisti 45′ Conclusione Barella – Il ...

Inter : ?? | THROWBACK 5? reti nerazzurre in casa della Lazio ?? SPOILER ALERT: contiene QUEL gol di Matias @vecino...… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - Gazzetta_it : #Inter, #Conte può sorridere: #Vidal recuperato per la #Lazio. E Zhang carica la squadra #SerieA - diez82 : Cambio di programma. Niente Arsenal, ma Lazio-Inter. Ma alle 17:30 City vs Tottenham (femminile). @alexmorgan13 ?? - annadaoggi : @Skysurfer72 L’Inter, indipendentemente dalla Lazio, è una squadra compatta, il lavoro di Conte è indiscutibile. Pi… -